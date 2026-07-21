Radio CNN

Senapred llama a la población a evitar sectores de la provincia de Choapa y la comuna de Tierra Amarilla por crecida de ríos

Por
Senapred pide evacuar sector en Huasco por activación de quebrada Camilo Henríquez/Senapred

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este martes evitar transitar por sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a los estragos provocados por el sistema frontal.

De acuerdo con el organismo, la alerta se envió a través de la mensajería SAE preventiva debido a la crecida de los ríos.

La alerta preventiva se encuentra vigente para las siguientes zonas:

  • Provincia de Choapa (Región de Coquimbo): Se llama a evitar las riberas por la crecida de los ríos en las comunas de Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela. 
  • Tierra Amarilla (Región de Atacama): Evitar la ribera en la comuna por la crecida del río Copiapó.

Además, recordaron que es importante mantenerse informado de la contingencia a través de los canales oficiales del Gobierno y seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.

Lo más leído

Lee también