Senapred llama a la población a evitar sectores de la provincia de Choapa y la comuna de Tierra Amarilla por crecida de ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este martes evitar transitar por sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a los estragos provocados por el sistema frontal.
De acuerdo con el organismo, la alerta se envió a través de la mensajería SAE preventiva debido a la crecida de los ríos.
La alerta preventiva se encuentra vigente para las siguientes zonas:
- Provincia de Choapa (Región de Coquimbo): Se llama a evitar las riberas por la crecida de los ríos en las comunas de Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela.
- Tierra Amarilla (Región de Atacama): Evitar la ribera en la comuna por la crecida del río Copiapó.
Además, recordaron que es importante mantenerse informado de la contingencia a través de los canales oficiales del Gobierno y seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.
¡ATENCIÓN!
Se reitera por por alerta de crecidas, se solicita evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la provincia de Choapa.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones… pic.twitter.com/LaNCjzW2XA
— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por crecida del Río Copiapó, EVITA la ribera del río, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de #Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/zA5971vPuW
— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
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