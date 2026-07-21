Senapred llama a la población a evitar sectores de la provincia de Choapa y la comuna de Tierra Amarilla por crecida de ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este martes evitar transitar por sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a los estragos provocados por el sistema frontal.

De acuerdo con el organismo, la alerta se envió a través de la mensajería SAE preventiva debido a la crecida de los ríos.

La alerta preventiva se encuentra vigente para las siguientes zonas:

Provincia de Choapa (Región de Coquimbo): Se llama a evitar las riberas por la crecida de los ríos en las comunas de Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela.

Tierra Amarilla (Región de Atacama): Evitar la ribera en la comuna por la crecida del río Copiapó.

Además, recordaron que es importante mantenerse informado de la contingencia a través de los canales oficiales del Gobierno y seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!

Se reitera por por alerta de crecidas, se solicita evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la provincia de Choapa.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva. Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones… pic.twitter.com/LaNCjzW2XA — SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026