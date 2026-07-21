Se prevén rachas de hasta 100 km/h: Meteorología emite aviso por viento en dos regiones del sur

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por viento en el sur del país.
Desde el organismo técnico detallaron que se trata de viento moderado a fuerte, debido a un frente frío.
¿Cuándo se presentará el fenómeno y dónde?
- El fenómeno se presentará desde la madrugada del jueves 23 a la tarde de esa misma jornada en la Región de Los Lagos (litoral, cordillera de la costa y Chiloé) y en la región de Aysén (insular norte).
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
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