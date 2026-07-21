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Se prevén rachas de hasta 100 km/h: Meteorología emite aviso por viento en dos regiones del sur

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Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por viento en el sur del país.

Desde el organismo técnico detallaron que se trata de viento moderado a fuerte, debido a un frente frío.

¿Cuándo se presentará el fenómeno y dónde?

  • El fenómeno se presentará desde la madrugada del jueves 23 a la tarde de esa misma jornada en la Región de Los Lagos (litoral, cordillera de la costa y Chiloé) y en la región de Aysén (insular norte).

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

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