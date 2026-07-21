Biministro Alvarado por aprobación de comisión investigadora contra Steinert: “Tengo mis serias dudas respecto a su objetivo”

El biministro del Interior y Secretario General de Gobierno de Chile, Claudio Alvarado, se refirió a la aprobación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La instancia analizará los requerimientos de la información a la Policía de Investigaciones (PDI) que realizó Steinert, el proceso de conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la puesta en marcha de la cartera.

El biministro aseguró que respetan la decisión del Congreso, aunque manifestó sus dudas, ya que -según aseguró- los cuestionamientos realizados ya fueron esclarecidos.

“Nosotros siempre somos respetuosos de las decisiones que se toman en el Congreso Nacional; es una facultad fiscalizadora que requiere un quórum para constituir esa comisión. Hoy día la oposición lo ha logrado, y en ese sentido nosotros respetamos esa decisión”, añadió Alvarado.

Aun así, el secretario de Estado puso en duda la utilidad de la instancia. “Tengo mis serias dudas respecto al objetivo de la comisión o a las cosas que se puedan investigar, porque la ministra Steinert presentó su renuncia y aquellos elementos que la oposición hacía cuestión de su gestión han sido posteriormente aclarados”, sostuvo.

El también vocero dijo que entendía que “es una facultad fiscalizadora” del Poder Legislativo, pero que “también tiene un fin y una mezcla de políticas“.