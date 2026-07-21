Mara Sedini, exministra: “No fui absolutamente auténtica en el cargo, me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno”

La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, habló por primera vez desde su salida del gobierno de José Antonio Kast.

La periodista concedió su primera entrevista en Sin Filtros tras dejar el gabinete. Entre las razones que la llevaron a alzar la voz, señaló que era importante darse un tiempo de reflexión luego de haber afrontado una experiencia intensa, mediática y conflictiva. A su juicio, “se instalaron muchas mentiras y se descontextualizaron” diversos hechos.

Respecto de su paso por La Moneda, afirmó que “estaba absolutamente preparada para este cargo, me lo gané en un proceso”. Sin embargo, al recordar su desempeño como secretaria de Estado, hizo una autocrítica: “No fui absolutamente auténtica en el cargo, me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno“. Asimismo, subrayó: “Me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío”.

“Voy a dar un ejemplo muy concreto que refleja esta situación. Hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó y me dice ‘eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’ le digo yo. Y me dice ‘este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo ‘entonces, ¿por qué me llamaron? ¿qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces actúa’”, reveló.

Asimismo, enfatizó que “ahí me di cuenta de que teníamos un problema grave”.

En paralelo, detalló que debió lidiar con las críticas de los partidos oficialistas, y que en muchas ocasiones decidió guardar silencio para evitar abrir flancos al Presidente José Antonio Kast.