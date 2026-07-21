Zandra Parisi (PDG) cuestionó a la DC tras votación de la megarreforma: “Se olvidaron de la gente y velaron por sus intereses”

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, se refirió a la votación de la megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Cámara Baja aprobó casi la totalidad de las modificaciones realizadas por el Senado. Sin embargo, la iniciativa deberá ser resuelta ahora en una comisión mixta, luego de que se rechazara la norma que establece las compensaciones que recibirán los municipios por la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

“Tampoco es para celebrar. Si bien es cierto se logró que se conformara una comisión mixta, no era todo lo que nosotros esperábamos que llegara a dicha instancia. El PDG todavía no es gobierno, tenemos que esperar un poco más de tres años para poder hacer realidad el país que el partido está dibujando”, señaló.

Consultada sobre si el PDG perdió en esta votación su rol articulador e influencia, luego de que el Ejecutivo llegara a un acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), la diputada deslizó algunos cuestionamientos hacia los falangistas.

“No es que haya perdido el rol articulador el PDG, sino que la DC se olvidó de la gente. En esta ocasión velaron por sus intereses y acuerdos, y dejaron de poner a la gente en el centro. Eso, para mí, no es correcto”, manifestó.

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