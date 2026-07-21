BTS podrá presentarse en el Estadio Nacional: Ministerio del Deporte autoriza su uso

El Ministerio del Deporte confirmó este martes que el concierto de la banda surcoreana BTS se realizará finalmente en el Estadio Nacional, tras semanas de incertidumbre para las fanáticas.

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que la nueva propuesta presentada por la productora DG Medios, respecto al escenario que utilizará el grupo, cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

“Tras la revisión de la nueva propuesta presentada por la productora, el Ministerio del Deporte informa que el IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”, señalaron en el documento.

Explicaron que tales ajustes “permitirían reducir el impacto sobre la cancha”, lo cual era uno de los principales reparos del ministerio para autorizar el uso del recinto.

Además, agregaron que las “modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”.

En esa línea, revelaron que el nuevo montaje del escenario en 360° “evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética. Asimismo, se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

Por último, señalaron que la medida fue informada al Club Universidad de Chile, a la Federación de Fútbol de Chile, a la ANFP y al Club Atlético de Santiago, entidades que usarán el recinto después del concierto.

DG Medios agradece colaboración con el Gobierno para encontrar una solución

Desde DG Medios emitieron un comunicado en el que agradecieron al Ministerio del Deporte, al Instituto Nacional de Deportes (IND) y al Estadio Nacional por colaborar en una solución para realizar los conciertos en el recinto.

En total, son tres fechas en las que BTS se presentará en el coliseo: los días 14, 16 y 17 de octubre.

“Seguimos comprometidos a brindar una experiencia de primera categoría a BTS y a sus fans, al tiempo que producimos los espectáculos de manera responsable y cumpliendo con todos los requisitos técnicos exigidos por las autoridades para garantizar la protección de la infraestructura del Estadio Nacional”, añadió la productora.