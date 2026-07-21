SEC formula cargos contra Chilquinta por prolongados cortes de luz en Valparaíso: 4 mil clientes suman más de 84 horas sin servicio

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos este martes en contra de Chilquinta por los prolongados cortes de luz en la Región de Valparaíso durante las fuertes lluvias.

A través de un comunicado, la entidad informó que esta decisión se tomó luego de recopilar antecedentes que “indicarían que miles de clientes habían permanecido por varios días sin suministro eléctrico durante el sistema frontal”.

Ante esta situación, sostuvieron que “la empresa habría incumplido la normativa eléctrica vigente, al superar los tiempos máximos de reposición del suministro establecidos para este tipo de contingencias”.

Asimismo, señalaron que los antecedentes fueron recopilados en la plataforma “Interrupciones en línea”, en la que se llegaron a registrar hasta 170.445 clientes sin luz, de los cuales un 72 % pertenecía a la Región de Valparaíso.

Horas después, constataron que hasta esa jornada a las 00:00 horas aún existían “20.681 clientes sin energía, de los cuales 4.217 acumulaban entre 72 y 84 horas sin suministro y otros 4.792 llevaban más de 84 horas continuas sin servicio eléctrico“.

Por ello, la SEC presentó la acción contra Chilquinta y añadió que “la formulación de cargos da inicio al correspondiente procedimiento administrativo, en el que la empresa podrá presentar los antecedentes y descargos que estime pertinentes”.

Cabe recordar que, durante la semana, la empresa anunció una compensación de $40 mil para los clientes que fueron afectados por el corte del suministro durante el temporal.

“Esta medida no busca minimizar las dificultades enfrentadas por nuestros clientes, sino responder a ellas con acciones concretas. Sabemos que recuperar la confianza exige facilitar los procesos, escuchar cada caso con seriedad y entregar soluciones”, señaló la compañía.