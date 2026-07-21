Sistema frontal en el Biobío: CGE afirma restablecimiento del 99% del suministro eléctrico, pero advierte por nuevas lluvias y viento

CGE entregó un balance detallado sobre el impacto del reciente sistema frontal y confirmó el 99% de la recuperación del servicio tras registrar 285 mil clientes sin suministro eléctrico durante las lluvias más intensas.

Según informó Christian Bachur, director de CGE Zona Sur, al lunes 20 de julio; hay 467 clientes sin suministro, aclarando que estas interrupciones no corresponden a fallas estructurales en las redes, sino a problemas domiciliarios o comerciales específicos.

Debido a que el sistema eléctrico nacional no cuenta con medición inteligente, el director hace un llamado a las familias que continúan sin luz para que notifiquen directamente su caso; de este modo, las brigadas desplegadas en la zona podrán acudir a resolver.

El director de CGE Zona Sur destacó la prioridad asignada a los pacientes electrodependientes de la zona. Aunque en la Región del Biobío existen 910 personas bajo esta condición que se encuentran debidamente inscritas, la cobertura de emergencia alcanzó a 1.137 pacientes, incluyendo a familias que no figuraban en los catastros oficiales.

Para garantizar el funcionamiento de los equipos médicos vitales, CGE Zona Sur distribuyó más de 33.000 litros de combustible e instaló sistemas de generación eléctrica domiciliaria como forma de respaldo.

El director Bachur mencionó que aparecerá un nuevo sistema frontal este jueves 23 de julio con rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h tanto en la región del Biobío como en La Araucanía. Ante este escenario, la empresa confirmó que mantendrán desplegados sus recursos técnicos “para hacer frente a esta nueva situación climática”.