Sistema frontal: OPS/OMS dona equipos satelitales al Minsal para asegurar la conectividad en zonas afectadas

Este martes, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recibió una donación por parte de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para fortalecer la conectividad de los establecimientos de salud, tras los daños registrados en el servicio de telecomunicaciones por las lluvias intensas que afectan al país.

Entre la donación se encuentran cinco terminales de comunicación satelital Starlink Mini y cinco equipos BAM 4G, los cuales están destinados a reforzar la respuesta ante emergencias de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud.

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Dra. Samanta Anríquez, confirmó que estos equipos serán destinados a las Seremis de Atacama y Coquimbo.

“Agradecemos la donación de la OPS/OMS, pues mantener la conectividad es clave para no interrumpir la atención de salud, el funcionamiento de los sistemas de información sanitaria, la coordinación entre establecimientos y autoridades, y la gestión oportuna de pacientes y recursos en momentos de emergencia”, dijo la subsecretaria Pizarro.

El representante de la OPS/OMS en Chile, doctor Giovanni Escalante, reafirmó el compromiso del organismo internacional para cooperar con la gestión de la emergencia en el país.

“Hemos contribuido con una donación de equipos de telecomunicación satelital y comunicación por datos para atender los temas de coordinación en este proceso, y estamos disponibles para seguir contribuyendo con nuestra cooperación técnica en Chile”, sostuvo.