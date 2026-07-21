La crítica de Matthei al Gobierno por manejo de emergencia en el norte: “Me dolió que en Santiago demoraran en entender la tragedia”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó este martes la respuesta del Gobierno ante la emergencia en el norte causada por el sistema frontal.

“Me dolió ver que se demoraran en Santiago en entender la gravedad de la tragedia”, sostuvo en conversación con Radio Pauta.

Las críticas de la exjefa comunal de Providencia se suman a las vertidas por otras autoridades, tanto de la oposición como del oficialismo, quienes acusaron lentitud en la declaración de Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia del Huasco.

Una de ellas provino de la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien exigía decretar zona de catástrofe ante el urgente panorama que vive la comuna con vecinos afectados, muertes y personas desaparecidas.

Al respecto, Matthei manifestó que le “llamaron mucho la atención” las críticas de la edil: “Verla a ella quejarse era porque efectivamente se sienten muy solos”.

En su opinión, “se demoró demasiado en que en Santiago se dieran cuenta de que la situación allá era gravísima. La gente que no ha vivido una lluvia en el norte no entiende lo grave que es”.

En esa línea, señaló que “lo que uno tiene que entender es que el norte no está preparado para este tipo de lluvias, pero va a tener que estar preparado”.

Añadió que “vamos a tener que preparar a nuestro país para que sea más resiliente frente a los cambios del calentamiento global, que incluye más sequías, pero cuando llueve, llueve como ahora, todo de un viaje y te inunda todo”.

Por último, sostuvo que es necesario “armar una mesa técnica y empezar a hacer las inversiones” en materia de prevención de tales fenómenos climáticos, ya que probablemente “en todas partes vamos a tener inundaciones”.

“Deberían haber sanciones ejemplares, tanto para las empresas constructoras como para los que debieron fiscalizar y no lo hicieron”

La exministra también cuestionó las construcciones de las viviendas que se entregaron a personas beneficiarias de subsidios en el país que fueron afectadas por las fuertes lluvias.

Múltiples denuncias llegaron al Gobierno por inundaciones y filtraciones a causa del sistema frontal en diversos proyectos habitacionales a lo largo del país, como en Curauma, Talagante y Cerrillos.

Para Matthei, la situación es “completamente inaceptable. Ahora, es inaceptable desde el punto de vista de las empresas, pero también tenemos que entender que hay un equipo técnico del Estado que debería estar supervisando cómo se construyen”.

Fue en esa línea que sostuvo que “(ellos) no están haciendo su pega. Los que debieran fiscalizar también debieran ser multados porque claramente no fiscalizaron como corresponde“.

“Me parece que realmente aquí deberían haber sanciones ejemplares, tanto para las empresas constructoras como para los que debieron fiscalizar y no fiscalizaron”, agregó.