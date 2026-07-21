Postnatal parental de un año avanza: Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados despachó el proyecto a la Sala

Esta jornada, el proyecto de ley que extiende el postnatal parental a un año fue despachado a la Sala de la Cámara por la Comisión de Desarrollo Social. La iniciativa introduce modificaciones clave al Código del Trabajo para garantizar el bienestar de los lactantes y promover la corresponsabilidad laboral.

La actual ley de postnatal permite que la madre opte por un permiso de 12 semanas o un permiso de 18 semanas en modalidad parcial. Mientras que el padre puede optar al postnatal a contar de la séptima semana del maternal por el número de semanas que la madre le otorgue.

Por ello, el proyecto busca extender este periodo de postnatal a 54 semanas, poco más de un año.

La presidenta de la instancia, la diputada Tamara Ramírez, valoró el avance de la norma. “Este es un triunfo para la infancia. Logramos construir acuerdos transversales poniendo siempre por delante el bienestar de las familias chilenas”.

“Con esta aprobación avanzamos hacia una sociedad más justa, donde el cuidado de nuestros hijos no dependa de las barreras laborales, sino del derecho fundamental a un desarrollo sano en sus primeros meses de vida”, afirmó Ramírez.

Por su parte, Flor Contreras, también integrante de la comisión, destacó el impacto de la medida en el núcleo familiar. “Estamos legislando con sentido de realidad. El fortalecimiento del vínculo familiar no puede seguir esperando. Este proyecto entrega certezas y apoyo directo a la clase media y a los padres trabajadores”, señaló Contreras.

La iniciativa queda ahora en condiciones de ser debatida y votada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en las próximas sesiones.