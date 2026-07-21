¿Se viene el comeback? NewJeans reaparece con cuatro integrantes y enciende la ilusión de sus fans

La agencia ADOR publicó un video a través de las redes sociales de la agrupación titulado “2026 Summer of NewJeans“, iniciando las actividades y contenidos promocionales del ahora cuarteto, luego de más de un año de inactividad.

El registro cuenta con la participación de las cuatro miembros: Minji, Hanni, Haerin y Hyein, quienes protagonizan el nuevo material que anticipa novedades y sorpresas por parte de la agrupación surcoreana durante los próximos meses.

La empresa surcoreana dijo que “este video es contenido conmemorativo producido para disfrutar con los fans en celebración del 4º aniversario del debut de NewJeans. Planeamos anunciar los planes y métodos de actividades específicas de NewJeans después de que las discusiones se hayan finalizado completamente“.

Hasta ahora, no se ha confirmado un regreso del grupo, pero todo parece indicar que pronto habrá nueva música por parte de la agrupación.

Comeback sin Danielle

Este retorno ocurre luego de la salida de Danielle de ADOR, en medio de la larga batalla legal que tuvo con la agencia.

La disputa del grupo con la agencia ocurrió con la salida de Min Heejin —exCEO y principal productora creativa de New Jeans— de ADOR en 2024.

Por ello, el quinteto decidió acusar a su sello discográfico de maltrato y hostilidad, “comunicaciones deliberadamente manipuladas” y de haber quebrado la confianza que sostenía su relación laboral.

Luego de largas disputas, cuatro integrantes llegaron a un acuerdo con la empresa, mientras que Danielle fue “expulsada”.

Pero, en coincidencia con el cuarto aniversario del grupo, Danielle subió una publicación a su cuenta personal de Instagram, bajo la descripción de: “La vida a veces se nubla, pero la luz siempre encuentra el camino de regreso. ✨ Hasta entonces, sigue brillando. Eternamente agradecida, Dazzi xx”.

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