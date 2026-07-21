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“Estamos completamente aislados”: Alcalde de Vallenar alerta por los estragos del megatemporal

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El alcalde de Vallenar, Víctor Isla, informó que la comuna está completamente aislada debido a los estragos provocados por el sistema frontal en el norte, zona donde han caído más de 200 milímetros de lluvia.

En conversación con Hoy es Noticia, el jefe comunal señaló: “Hoy no tenemos salida ni al sur, ni al norte, ni al este, ni al oeste en Vallenar; estamos completamente aislados, pero también preparados”.

Explicó que en la comuna se prepararon con antelación desde que se informó de la llegada del fenómeno de El Niño, el cual traería fuertes lluvias. Entre los trabajos preventivos, destacó la realización de planes de evacuación para los vecinos y las labores de despeje en quebradas y en el río.

Asimismo, reveló que por el momento solo se han reportado cortes parciales de agua y luz en sectores de la comuna, pero que han distribuido estanques de agua y generadores portátiles en distintos puntos de la ciudad para atender la emergencia.

Añadió que le pedirá al Gobierno “que nos ayude a elaborar un plan de techo a través de Serviu y de las sectoriales, para ir en ayuda de los vecinos que a lo mejor perdieron sus enseres con esta afectación (…), para que los vecinos puedan postular a un mejoramiento de techo de sus viviendas, ya que hubo también algunos pequeños aludes en ciertos sectores de la comuna que afectaron a las casas”.

Además, sostuvo que la comunicación con el Gobierno respecto a la contingencia en la zona “fluyó muy bien”: “A través del decreto de emergencia, el Gobierno Regional puso a disposición el 2 % en materia de emergencia. El día viernes nos transfirieron $100 millones, lo que nos ha permitido actuar prontamente con la activación de recursos de emergencia. (…) La articulación con la Delegación Provincial sí ha funcionado, por lo menos acá en la provincia del Huasco, en lo que respecta a Vallenar”.

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