Presidente Kast llama al Congreso a dar urgencia a la megarreforma que pasa a comisión mixta: “Está prácticamente aprobada, queda un solo punto por aprobar”

Durante la tarde de este lunes, el Presidente José Antonio Kast, desde Copiapó y en el contexto del sistema frontal que afecta a la zona norte del país, se refirió a la casi totalidad de las modificaciones a la megarreforma aprobadas por la Cámara tras su paso por el Senado.

El proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo deberá ser resuelto ahora en una comisión mixta.

“Estamos ocupados de la emergencia y, por eso, el Gobierno y los ministros nos hemos desplazado por las distintas regiones. En el Parlamento, la reforma de reconstrucción dio un paso adelante. Dentro de lo que son las votaciones democráticas, uno de los puntos de esta reforma quedó para una comisión mixta, que es una discusión que se va a generar entre senadores y diputados por una diferencia en un planteamiento específico. Pero valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma”, expresó durante un punto de prensa.

“Ahora solamente queda el debate legislativo de un punto muy concreto, que creo que se podrá resolver con la máxima prontitud. Espero la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto pendiente se resuelva rápido, apenas los parlamentarios puedan ser citados dentro de sus semanas legislativas o, si quisieran adelantar ese proceso, iría en beneficio de nuestra nación. Estas catástrofes requieren que todos estemos unidos, también en los temas presupuestarios”.

En esa línea, hizo un llamado al Congreso: “Solicitarles a los parlamentarios que le pongamos sentido de urgencia a esta reforma. Está prácticamente aprobada, queda un solo punto por aprobar y esperamos que eso se resuelva rápido, con sentido de urgencia, para ayudar a nuestros compatriotas”.

⭕️ La Cámara envía a Comisión Mixta el proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, tras rechazar cambios hechos por el Senado sobre compensación a los municipios por pérdida de contribuciones. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 21, 2026

Las distintas modificaciones realizadas por la Cámara Alta fueron sometidas a 26 votaciones separadas y todas fueron aprobadas, salvo la que establece un aporte fiscal de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal como medida de compensación por la exención del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años.

Además, diversos legisladores realizaron reserva de constitucionalidad respecto de una quincena de artículos. Entre las normas cuestionadas destacan cambios en materia medioambiental, como el derecho a indemnización con cargo al fisco para proyectos cuya resolución de calificación ambiental sea anulada por sentencia judicial. También se cuestionó la invariabilidad tributaria.

Desde el oficialismo también se impugnó la constitucionalidad de una norma promovida por la senadora del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, que elimina el registro histórico de deudas.

📍 El biministro, Claudio Alvarado, valoró la aprobación del proyecto de #ReconstrucciónNacional, destacando que entregará mayor certeza para la inversión, fortalecerá la competitividad del país y permitirá generar más empleo y oportunidades para las familias chilenas. 🇨🇱 pic.twitter.com/Cf6EzvNXCF — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) July 21, 2026

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