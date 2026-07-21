“Spider-Man: Un nuevo día” lanza su tráiler final: ¿Cuándo se estrena?

Sony Pictures lanzó este martes el último tráiler de la nueva película del Hombre Araña, Spider-Man: Un nuevo día.
El adelanto muestra cómo es la vida de Peter Parker (Tom Holland) cinco años después de los acontecimientos en Spider-Man: Sin regreso a casa, combatiendo el crimen en Nueva York en una ciudad donde nadie lo recuerda, ni siquiera sus amigos más cercanos como MJ Y Ned (interpretados por Zendaya y Jacob Batalon, respectivamente).
La película dirigida por Destin Daniel Cretton confirmó a los actores que regresan: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Michael Mando. Además de nuevas incorporaciones, se encuentran Sadie Sink, Liza Colon-Zayas, Tramell Tillman y Marvin Jones II.
¿Cuándo se estrena y dónde?
La película está prevista para estrenarse el 29 de julio en Chile y se podrá ver en:
La preventa de entradas ya se encuentra disponible.
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