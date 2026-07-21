Sistema frontal en Valparaíso: Despliegan obras en ruta E30F para prevenir socavones y mantener la conectividad en Petorca

El avance del sistema frontal en la zona central continúa generando estragos, especialmente en la región de Valparaíso.

En ese contexto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, el seremi de Transporte, Matías Valenzuela, el delegado provincial Andrés Soza y equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron una inspección en la ruta E30F en Zapallar Norte para coordinar obras de emergencia con el fin de mitigar la aparición de nuevos socavones.

En ese sentido, el alcalde Gustavo Alessandri declaró que “estamos haciendo todos los esfuerzos, junto al Gobierno, para poder trabajar de manera preventiva y que no se nos corte esta ruta, para tener siempre el camino hacia Papudo y así poder estar conectados con La Ligua”.

Según detalló el alcalde, el tránsito se encuentra interrumpido hacia el interior por Catapilco, así como el trayecto que conecta Zapallar, Cachagua y Laguna con Puchuncaví.

Asimismo, el delegado presidencial, Manuel Millones, explicó que: “Lo que hace la maquinaria es, primero, salvar la emergencia para efectos de escurrir el agua y, posteriormente, rellenar para efectos de evitar nuevos derrumbes. Esto es un trabajo transitorio. Lo importante es que esta es una ruta que va a tener una mayor fluidez del transporte público a partir de los otros cortes. Es decir, esta ruta adquiere una mayor relevancia a partir de los cortes que existen en las otras alternativas”.

Finalmente, el seremi Matías Valenzuela remarcó que “la ruta 30F es una de las vías principales para nuestro transporte y nuestra movilidad en la región y también en la provincia (…). Especial preocupación tiene, en nuestro caso de transporte, lo que son zonas aisladas y lo que es la conectividad desde La Ligua hasta Puchuncaví y luego toda la conectividad intermodal que nos permite llegar al Gran Valparaíso“.

Además, la autoridad confirmó que estas medidas preventivas también incluyen la inspección de las infraestructuras de telecomunicaciones, como las redes de fibras ópticas del sector. “Es por eso que vamos a seguir trabajando en lo que es la conectividad para todos nuestros vecinos y la resiliencia de toda nuestra infraestructura de transporte”.