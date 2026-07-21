Auto ingresó a la estación Viña del Mar del tren Limache-Puerto: Reportan un fallecido

Durante la tarde de este martes, un automóvil ingresó a una estación de trenes en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.
El hecho ocurrió cerca de las 17:20 horas, específicamente en la estación Viña del Mar del servicio EFE Limache-Puerto.
De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas resultaron heridas y una murió producto del accidente.
En el lugar de lo ocurrido ya se encuentra personal de emergencia, entre ellos cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
“Debido a un procedimiento de emergencia que se desarrolla en el acceso a la estación Viña del Mar, la estación permanecerá cerrada temporalmente, mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes. El servicio ferroviario continúa operando, sin detención en estación Viña del Mar, hasta nuevo aviso”, señalaron desde EFE Valparaíso a las 17:23 horas.
🚨🚆 #EFEInforma 17:23hrs.
Debido a un procedimiento de emergencia que se desarrolla en el acceso a estación Viña del Mar, la estación permanecerá cerrada temporalmente, mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes.
El servicio ferroviario… pic.twitter.com/O0bh9rJEuG
— Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 21, 2026
Lo más leído
- Sistema frontal: OPS/OMS dona equipos satelitales al Minsal para asegurar la conectividad en zonas afectadas
- Postnatal parental de un año avanza: Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados despachó el proyecto a la Sala
- ¿Se viene el comeback? NewJeans reaparece con cuatro integrantes y enciende la ilusión de sus fans
- "Estamos completamente aislados": Alcalde de Vallenar alerta por los estragos del megatemporal
- Biministro Alvarado por aprobación de comisión investigadora contra Steinert: "Tengo mis serias dudas respecto a su objetivo"