Auto ingresó a la estación Viña del Mar del tren Limache-Puerto: Reportan un fallecido

Durante la tarde de este martes, un automóvil ingresó a una estación de trenes en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió cerca de las 17:20 horas, específicamente en la estación Viña del Mar del servicio EFE Limache-Puerto.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas resultaron heridas y una murió producto del accidente.

En el lugar de lo ocurrido ya se encuentra personal de emergencia, entre ellos cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

“Debido a un procedimiento de emergencia que se desarrolla en el acceso a la estación Viña del Mar, la estación permanecerá cerrada temporalmente, mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes. El servicio ferroviario continúa operando, sin detención en estación Viña del Mar, hasta nuevo aviso”, señalaron desde EFE Valparaíso a las 17:23 horas.