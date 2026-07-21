Ministro Quiroz celebra aprobación del corazón de la megarreforma: “Levanta barreras que tienen detenidas las inversiones”

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social del Gobierno, aunque pasó a comisión mixta.

La iniciativa fue aprobada con 84 votos a favor y 61 en contra.

Uno de los protagonistas del trámite de ley es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien celebró que la Cámara Baja aprobara el corazón de la megarreforma.

“Yo siento que todo el proyecto de ley ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria, para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile”, sostuvo el ministro.

De esa manera, Quiroz sostuvo que su aprobación logra “levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica; ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”.

“Estamos enormemente satisfechos, además de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo”, añadió Quiroz.

Por otro lado, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló que con “este proyecto puede volver el optimismo. La inversión va a llegar de manera firme y segura a nuestro país. Las reglas del juego van a estar claras para todos los que quieran invertir en Chile”.

Compensación de las contribuciones pasa a Comisión Mixta

La única norma que deberá ser resuelta en una Comisión Mixta es la referida a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones. La indicación recibió 76 votos a favor y 69 en contra, con lo que no logró el quórum necesario.

Por su parte, el titular de la billetera fiscal señaló que “curiosamente, aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones, pero no la compensación; yo lo interpreto como un posible error de alguno de los parlamentarios y yo creo que eso se aprobará en la Comisión Mixta“.

Para resolver este punto, la comisión deberá estar integrada por cinco diputados y cinco senadores.