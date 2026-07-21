Gobierno reporta múltiples cortes de tránsito en la Ruta 5 Norte por estragos del megatemporal en regiones de Atacama y Coquimbo

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó este martes sobre el estado de la Ruta 5 Norte, la cual se mantiene con múltiples cortes de tránsito en ciertos tramos afectados por las intensas lluvias.

A través de un comunicado, informaron que los tramos afectados por el sistema frontal corresponden a las regiones de Coquimbo y Atacama.

En la Región de Coquimbo, está cortado el tránsito entre las comunas de La Serena y Vallenar (en los kilómetros 499 y 657) a causa de derrumbes y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias.

Explicaron que las situaciones más graves se encuentran en los kilómetros 499 y 504, en el sector del Puente Juan Soldado (antes de llegar a Caleta Los Hornos).

Asimismo, la cuesta Pajonales (entre los kilómetros 575 y 589) está completamente inhabilitada por un socavón de grandes dimensiones, acumulación de barro y activación de quebradas.

En el caso de la Región de Atacama, la Ruta 5 Norte está cortada en el tramo entre Copiapó y Vallenar, en ambos sentidos.

Revisa el detalle de los cortes en Atacama:

Km 677 (salida norte de Vallenar): Tránsito totalmente suspendido en sentido sur a norte.

Tránsito totalmente suspendido en sentido sur a norte. Km 731 (Plaza de Peaje Totoral): Tránsito interrumpido en sentido norte a sur debido a grandes inundaciones. El Gobierno informó que se habilitó parcialmente mediante un bypass bidireccional temporal en las cercanías, pero “con tránsito muy restringido y sujeto a condiciones de seguridad”.

Tránsito interrumpido en sentido norte a sur debido a grandes inundaciones. El Gobierno informó que se habilitó parcialmente mediante un bypass bidireccional temporal en las cercanías, pero “con tránsito muy restringido y sujeto a condiciones de seguridad”. Ruta C-46 (Vallenar – Freirina): Presenta cortes intermitentes por desbordes de agua.

Asimismo, señalaron que el tránsito también está suspendido en la Ruta D-51 (camino a la comuna de Andacollo) por la activación de quebradas, y en la Ruta CH-41 (entre La Serena y Paihuano, por el Valle del Elqui).

Ruta 5 🇨🇱quebrada Totoral entre Copiapo y Vallenar🥺😩 pic.twitter.com/xeUOfeVvgR — Patricia Vielma (@pvielmafigueroa) July 21, 2026

Presidente Kast tuvo que suspender su agenda por los cortes en la Ruta 5 Norte

El presidente José Antonio Kast suspendió su viaje a la comuna de Vallenar, una de las más afectadas por el megatemporal, debido a los cortes de rutas en el norte.

Kast informó de la situación a través de sus redes sociales: “En Atacama estamos enfrentando las últimas horas de un intenso temporal que ha cortado rutas y afectado a muchas personas a lo largo de todo el país”.

Agregó: “No pudimos llegar a Vallenar; seguiremos coordinando la emergencia desde Copiapó para salvar vidas, comenzar la reconstrucción y recuperar la conectividad”.

Al ser consultado por la situación vial de emergencia que enfrenta la Ruta 5 Norte en un punto de prensa, hizo un llamado a las personas a evitar desplazarse por esta “porque hay algunas situaciones complejas”.

Explicó que “se está yendo en rescate de las personas que están en los tramos intermedios. Necesitamos esta ventana de viento para poder permitir la llegada de alguna maquinaria coordinada con la concesionaria, porque efectivamente quedan aislados por tramos algunos camioneros”.

En Atacama, estamos enfrentando las últimas horas de un intenso temporal que ha cortado rutas y afectado a muchas personas a lo largo de todo el país. No pudimos llegar a Vallenar: seguiremos coordinando la emergencia desde Copiapó para salvar vidas y comenzar la reconstrucción y… pic.twitter.com/Waj2fmUGvW — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 21, 2026

Trabajos de emergencia en la Ruta 5 Norte

Desde la concesionaria Ruta del Algarrobo informaron que el corte en ambos sentidos entre el kilómetro 590 (Cachiyuyo) y el kilómetro 612 (Domeyko), causado por la activación de quebradas, impide el paso de las maquinarias para seguir con las labores de despeje.

En esa línea, anunciaron que solo está el tránsito liberado para vehículos atrapados en el tramo entre La Higuera y La Serena.