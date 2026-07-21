Mundial 2026: FIFA investigará las agresiones de Leandro Paredes y otros jugadores argentinos tras perder la final contra España

(CNN Español) — La final del Mundial 2026 todavía tiene un capítulo más para contar. Argentina ya perdió el bicampeonato ante España, pero ahora también puede sufrir sanciones contra algunos de sus integrantes por los acalorados altercados que ocurrieron tras el silbatazo final que decretó el triunfo ibérico.

La FIFA abrirá una investigación disciplinaria y ha nombrado un instructor para que analice e investigue los incidentes en el campo de juego del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

“Tras evaluar los informes pertinentes del partido final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), el Comité Disciplinario de la FIFA ha designado a un Fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes posteriores al partido”, dice la FIFA.

Lo primero será analizar el acta que los árbitros entregan a los organizadores después de cada juego. Allí constará, por ejemplo, la expulsión de Enzo Fernández en el añadido del tiempo reglamentario, pero también figurará una segunda tarjeta roja que nadie vio: la de Leandro Paredes.

El mediocampista, que pudo haber sido expulsado durante el partido, tuvo actitudes violentas con dos jugadores de España que empezaban a celebrar en el campo de juego a los segundos de terminado el encuentro. En las imágenes que circularon primero en televisión y luego en redes sociales, el jugador de Boca Juniors tomó del cuello a Eric García y luego mandó al suelo a Gavi. El árbitro lo vio y lo informó rápidamente.

Lo que tardó más en viralizarse fue el origen de la pelea. Y es que no es Paredes, sino Nahuel Molina, quien inicia el escándalo, al golpear a Rodri cuando este y sus compañeros irrumpen en el campo de juego a las corridas para celebrar el título. Molina lo golpea vehementemente y luego, cuando Rodri busca explicaciones, vuelve a increparlo con actitud desafiante. Con las imágenes que están circulando ahora, el lateral derecho, de flojo ingreso ante la Roja, se expone a una sanción.

Un tercer miembro de la “Scaloneta” quedó comprometido: Roberto Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico. El “Ratón”, de larga experiencia en la selección argentina como jugador, fue visto claramente propinarle un golpe de puño a Dani Olmo en el rostro. Una acción inexcusable, especialmente para alguien que ni siquiera es futbolista y que no puede escudarse en las pulsaciones de los protagonistas.

Un último punto que puede generar controversia es ya a nivel grupal: Argentina incumplió el protocolo al recibir sus medallas e ir directamente hacia uno de los arcos, donde había buena parte de su público, dándole la espalda a la ceremonia del campeón. Dani Olmo se refirió a esto ante los medios: “No nos importa. Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien”.

Las sanciones no son un tema menor, ya que Argentina volverá al ruedo en las fechas FIFA de septiembre y noviembre de este año, aunque las sanciones, en caso de confirmarse, suelen aplicarse a partidos oficiales.