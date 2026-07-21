Seremi de Energía del Biobío llama a informar cortes de luz: “El reporte de los usuarios es clave, cada uno cuenta”

Un nuevo sistema frontal afectará a la zona sur del país, especialmente a la Región del Biobío, donde ya se han experimentado interrupciones del servicio eléctrico en distintas comunas; por ello, el seremi de Energía, Javier Salamanca, reiteró el llamado a reportar los cortes de energía a través de canales oficiales y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Esta jornada, las autoridades de la zona hicieron un despliegue junto a equipos de la SEC para supervisar los trabajos de reposición del servicio y verificar las respuestas de las distribuidoras.

En esta instancia, Salamanca remarcó el llamado a reportar la interrupción eléctrica a través de los canales autorizados; además, sostuvo que “muchas veces existe la idea de que las compañías conocen automáticamente todos los cortes, pero eso no siempre ocurre. Cuando no existen sistemas de monitoreo remoto o medidores inteligentes, el reporte de los usuarios es clave para identificar la falla, dimensionar la afectación y acelerar la reposición del servicio”.

“Cada reporte cuenta. Mientras más información reciban las empresas y la SEC, más rápida y eficiente puede ser la respuesta. Por eso es importante no asumir que otra persona ya informó el corte, sino realizar el aviso de manera oportuna”, añadió.

También, este proceso permite fortalecer el proceso de fiscalización que desarrolla la SEC y contar con la información actualizada de la situación.

Los reportes pueden efectuarse mediante los teléfonos de emergencia, aplicaciones móviles, sitios web y otros canales habilitados por la empresa de energía, además de la misma plataforma de la SEC.