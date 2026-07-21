Sistema frontal en el Biobío: Seremi de Salud realiza fiscalización en albergues y llama a extremar autocuidado

En medio de las complicaciones generadas por el sistema frontal en la zona centro-sur, la Seremi de Salud de la Región del Biobío intensificó la fiscalización y entregó recomendaciones para prevenir emergencias sanitarias en las comunidades afectadas.

Según afirma la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas Salfate: “Hemos realizado 29 fiscalizaciones en albergues habilitados en la región, una al centro de acopio de SENAPRED y dos a locales de elaboración y venta de alimentos, además de 13 fiscalizaciones a sistemas de agua potable rural y urbana, y hasta la fecha, se ha confirmado que no se han registrado casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos por alimentos derivados de esta contingencia climática en la región.

Recomendaciones claves

Para evitar intoxicaciones y cuadros infecciosos, especialmente en sectores damnificados, con interrupción del suministro del agua, la Autoridad Sanitaria entregó recomendaciones de autocuidado:

Si no dispone de agua potable: hervir alimentos al menos 1 minuto.

En caso de no poder hervir, añadir entre 10 y 20 gotas de cloro de uso doméstico por cada litro de agua (según la turbidez del agua). Dejar reposar 30 minutos antes de su consumo y almacenar en recipientes limpios y herméticos.

En esa misma línea, entregó medidas para la manipulación de los alimentos:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Cocinar los productos, incluidas frutas y verduras.

Hervir la leche que no venga envasada de fábrica.

Utilizar únicamente agua potable (hervida o clorada) para lavar utensilios y preparar comidas.

Para los centros de acopio y albergues habilitados, la autoridad recomendó priorizar alimentos no perecibles.

Asimismo, se enfatizó en el rechazo de cualquier producto con envases oxidados, perforados o abiertos, con el fin de resguardar la salud de los damnificados.

“Mientras persistan las condiciones de riesgo, es fundamental mantener las medidas de higiene, consumir únicamente agua segura y manipular los alimentos de manera adecuada para proteger la salud de las personas”, agregó la Autoridad Sanitaria.