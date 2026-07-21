Región de Coquimbo: Senapred emite Alerta SAE para evacuar Los Vilos por desborde de río

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este martes evacuar un sector de la comuna de Los Vilos, ubicada en la Región de Coquimbo.
Desde la entidad explicaron que la orden de evacuar el sector ribera del río se debe al desborde del río Quilimari y que, para agilizar el proceso, activaron la mensajería SAE.
Asimismo, enfatizaron que se debe “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad” durante la evacuación.
Además, recordaron “considerar a las mascotas y sus necesidades”.
¡ATENCIÓN!
Por desborde del río Quilimarí, se solicita evacuar sector ribera del río, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Durante la evacuación, no olvides… pic.twitter.com/xoZfUzGpYW
— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
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