Por estado de catástrofe: Flexibilizan acceso al Seguro de Cesantía y aumentan beneficios para trabajadores de Coquimbo y Huasco

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) anunció la activación de beneficios especiales y rebaja en los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, luego de que estas zonas fueran gravemente impactadas por el sistema frontal.

Dentro de esta medida, se estableció una disminución en el número de cotizaciones exigidas para acceder al seguro con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC): para los contratos indefinidos o trabajadores de casa particular, pasa de 10 a ocho cotizaciones mensuales.

Por otro lado, para los trabajadores a plazo fijo o por obra, el requisito baja de cinco a cuatro cotizaciones.

Y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), con todo tipo de contrato, la exigencia baja de 10 a ocho cotizaciones.

Seguro de cesantía

Además, la AFC confirmó un incremento en los montos de pago para los beneficiarios que registren su último trabajo en la Región de Coquimbo o la provincia de Huasco. Si están cobrando el seguro, se mejorarán los pagos correspondientes a julio y agosto.

Si el afiliado no ha pedido el beneficio y cumple con los requisitos, recibirá la mejora de los dos primeros pagos del mismo.

Incluso si la persona está recibiendo el quinto pago del Fondo de Cesantía Solidario dentro del período de catástrofe, tendrá dos pagos adicionales y automáticos.

Este beneficio estará vigente durante la declaración de zona de catástrofe o hasta 60 días después de su término con este decreto.

Para ingresar la solicitud, los afiliados de zonas afectadas pueden acceder al sitio web de afc.cl con ClaveÚnica o clave AFC, o también recurrir a una de las sucursales a lo largo del país.