Cámara de Diputados respaldó megarreforma: Solo una enmienda será analizada en comisión mixta

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno, aunque pasó a comisión mixta.

La iniciativa fue visada con 84 votos a favor y 61 en contra.

Entre los aspectos aprobados de manera definitiva se encuentra la rebaja gradual del impuesto de primera categoría a empresas desde el 27% al 23%.

También se respaldó la invariabilidad tributaria tras las modificaciones que se introdujeron en el Senado.

Una de las indicaciones rechazadas fue la de Sala Cuna, que quedó fuera de la megarreforma.

Sin embargo, hubo solo un artículo que no alcanzó su quórum (obtuvo 76 y necesitaba 78) y deberá ser discutido en una comisión mixta. Se trata de las compensaciones que recibirán las municipalidades por la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años.

En el Senado hubo normas que ya habían sido respaldadas y no tuvieron modificaciones. Se trata de la rebaja gradual al impuesto de primera categoría, pasando de 27% a 23%, la exención del IVA a nuevas viviendas, las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para acceder a la gratuidad y la eliminación de la reintegración del 35%.

La comisión mixta quedó compuesta por los diputados Raúl Leiva (PS), Jorge Brito (FA), Flor Weisse (UDI), Diego Schalper (RN) y Agustín Romero (Partido Republicano).

La discusión continuará en agosto luego de la pausa en el Congreso por la semana distrital.