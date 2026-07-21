Metro de Santiago cierra estaciones de Línea 1 por presencia de “persona en la vía”

Metro de Santiago informó sobre el cierre de cuatro estaciones en Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.
A partir de las 11:56 de este martes, la empresa indicó que el servicio se encuentra funcionando de manera parcial.
Están cerradas:
- Unión Latinoamericana
- República
- Los Héroes (sin combinación)
- La Moneda
El tren subterráneo está disponible entre San Pablo-Estación Central y Universidad de Chile-Los Dominicos.
12:00 hrs. Por persona en la vía, las siguientes estaciones de #L1 se encuentran sin servicio:
❌ULA
❌República
❌Los Héroes (sin combinación)
❌La Moneda https://t.co/JwTEDg614J
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 21, 2026
Red Movilidad comunicó que buses de Apoyo Metro circulan paralelos a la Línea 1, en bucle entre Estación Central y Universidad de Chile.
Además, se reforzaron los recorridos 106-210-210v-345-401-404-406-407-412-419-421-422-423-424-426-516-518-513.
🔴#AlertaMetro L1 @metrodesantiago
Servicio suspendido entre estaciones ULA y La Moneda.
🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en 🔃bucle entre Estación Central y Universidad de Chile.
✅ Además, reforzamos:… https://t.co/11gBkoAbzh pic.twitter.com/YZ5Z3SHqyQ
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 21, 2026
Metro informó alternativas de ruta para los usuarios que deban transitar por la zona afectada.
12:10 hrs. [Alternativa de viaje] Si viajas desde San Pablo #L1 hacia Los Dominicos, combina con #L5 hasta Baquedano y, desde allí, vuelve a combinar con #L1 para continuar hacia tu estación de destino. pic.twitter.com/Rb2yXeD8QP
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 21, 2026
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