Metro de Santiago cierra estaciones de Línea 1 por presencia de “persona en la vía”

Metro de Santiago informó sobre el cierre de cuatro estaciones en Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

A partir de las 11:56 de este martes, la empresa indicó que el servicio se encuentra funcionando de manera parcial.

Están cerradas:

Unión Latinoamericana

República

Los Héroes (sin combinación)

La Moneda

El tren subterráneo está disponible entre San Pablo-Estación Central y Universidad de Chile-Los Dominicos.

12:00 hrs. Por persona en la vía, las siguientes estaciones de #L1 se encuentran sin servicio: ❌ULA

❌República

❌Los Héroes (sin combinación)

❌La Moneda https://t.co/JwTEDg614J — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 21, 2026

Red Movilidad comunicó que buses de Apoyo Metro circulan paralelos a la Línea 1, en bucle entre Estación Central y Universidad de Chile.

Además, se reforzaron los recorridos 106-210-210v-345-401-404-406-407-412-419-421-422-423-424-426-516-518-513.

🔴#AlertaMetro L1⁣ ⁣@metrodesantiago⁣

⁣

Servicio suspendido entre estaciones ULA y La Moneda. 🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en 🔃bucle entre Estación Central y Universidad de Chile.

⁣⁣

✅ Además, reforzamos:… https://t.co/11gBkoAbzh pic.twitter.com/YZ5Z3SHqyQ — Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 21, 2026

Metro informó alternativas de ruta para los usuarios que deban transitar por la zona afectada.