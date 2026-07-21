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Metro de Santiago cierra estaciones de Línea 1 por presencia de “persona en la vía”

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro de Santiago cierra estaciones de Línea 1 por presencia de “persona en la vía”/Agencia Uno

Metro de Santiago informó sobre el cierre de cuatro estaciones en Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

A partir de las 11:56 de este martes, la empresa indicó que el servicio se encuentra funcionando de manera parcial.

Están cerradas:

  • Unión Latinoamericana
  • República
  • Los Héroes (sin combinación)
  • La Moneda

El tren subterráneo está disponible entre San Pablo-Estación Central y Universidad de Chile-Los Dominicos.

Red Movilidad comunicó que buses de Apoyo Metro circulan paralelos a la Línea 1, en bucle entre Estación Central y Universidad de Chile.

Además, se reforzaron los recorridos 106-210-210v-345-401-404-406-407-412-419-421-422-423-424-426-516-518-513.

Metro informó alternativas de ruta para los usuarios que deban transitar por la zona afectada.

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