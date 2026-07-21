Amazon Prime Video encarga una serie de “RoboCop” con ocho episodios y James Wan como productor ejecutivo

El regreso de un clásico de ciencia ficción

Amazon Prime Video encargó una serie de RoboCop con un pedido inicial de, según confirmó Variety. El proyecto se encontraba en desarrollo desde que, con el objetivo de explotar la extensa biblioteca de propiedad intelectual del estudio para proyectos cinematográficos y televisivos.

La sinopsis oficial sitúa la trama en una ciudad donde un conglomerado tecnológico incorporó un robot a la fuerza policial, un dispositivo implantado con la conciencia de un querido oficial fallecido. Peter Ocko asumió las funciones de guionista, productor ejecutivo y showrunner. James Wan, Michael Clear y Rob Hackett ocuparon puestos similares a través de Blumhouse Atomic Monster. Ed Neumeier, cocreador y coguionista de la cinta original de 1987, también formó parte del equipo como productor ejecutivo. Danielle Bozzone supervisó el proyecto para Blumhouse Atomic Monster como coproductora ejecutiva. Amazon MGM Studios produjo la serie.

Según reportó Variety, Wan declaró que es fan de la franquicia desde siempre y que el trabajo de Paul Verhoeven en 1987 estaba “décadas adelantado a su tiempo”. Peter Friedlander, jefe de televisión global de Amazon MGM Studios, señaló que RoboCop significó algo para el público durante casi cuatro décadas como “un espejo agudo y provocador de nuestra relación con la tecnología y el poder”.

La franquicia nació en 1987 con Peter Weller como protagonista. Weller repitió el papel en la secuela de 1990, mientras que Robert Burke lo asumió en la tercera entrega de 1993. Nancy Allen interpretó a la oficial Anne Lewis en las tres películas. Joel Kinnaman protagonizó el reinicio de 2014. La propiedad también contó con series animadas y de acción real, además de videojuegos y cómics.