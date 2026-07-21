Octavia Spencer habla con CNN Chile sobre su nueva serie, “Juntas o Muertas”: “Las amistades entre mujeres son transformadoras”

Octavia Spencer, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en Historias cruzadas, regresa a la pantalla con Juntas o Muertas, una comedia de acción en la que comparte protagonismo con Hannah Waddingham.

La serie sigue a Debbie y Judith, dos mejores amigas cuyas vidas cambian cuando la primera descubre que su compañera no es una contadora forense, como creía, sino una asesina internacional.

Ambas se ven obligadas a huir juntas luego de que una misión sale mal y reaparece una figura vinculada con el pasado de Judith.

La producción se estrenó en Prime Video el 15 de julio.

En conversación con CNN Chile, Spencer explicó que aceptó participar en el proyecto apenas conoció su propuesta creativa.

“Escuchamos una propuesta creativa y, después de conocerla, hice lo que supuestamente no se debe hacer: aceptar de inmediato. Dije que sí en esa misma reunión”, recordó.

La actriz también detalló que, tanto ella como Waddingham, participaron en el desarrollo de los personajes y buscaron proteger la visión de Tessa Coates, creadora de la producción.

Uno de los elementos centrales de Juntas o Muertas es la relación entre sus protagonistas. A diferencia de otras historias, el principal sostén emocional de la asesina no es una pareja ni un hijo, sino su mejor amiga.

“Las amistades entre mujeres son transformadoras y nos entregan estabilidad”, afirmó Spencer. “Las mujeres cuidamos de los demás y decimos la verdad”.

Para la intérprete, la amistad entre Debbie y Judith funciona como “el eje sobre el que gira toda la serie” y debía mantenerse auténtica incluso en medio de las persecuciones, los secretos y la acción.

También reflexionó sobre las tramas recurrentes en su trayectoria. “Me interesan las personas que, quizás, han sido ignoradas o subestimadas y que terminan encontrando su propia voz, reconociendo su poder y aprendiendo a brillar”, explicó.

Ese recorrido también está presente en Judith, quien, según Spencer, no necesita demostrar sus capacidades ante sus superiores, sino ante sí misma.

“Debe demostrarse que puede conservar tanto su trabajo como su amistad”, sostuvo.

La actriz destacó, además, cuán acractivos le resultan atraen los personajes femeninos complejos. “Me encantan las mujeres fuertes, pero también me gustan las mujeres a las que simplemente se les permite ser mujeres. Mujeres que pueden ser vulnerables, sensibles y fuertes”, señaló.

Mira a continuación la entrevista completa de CNN Chile con Octavia Spencer.