Disney ejecuta nuevos despidos masivos y Pixar es la división más afectada pese al éxito de “Toy Story 5”

Disney confirmó un nuevo paquete de despidos que afectó a cientos de empleados en funciones corporativas. Los recortes alcanzaron a ESPN —muchos vinculados a la integración de NFL Network—, Disney Entertainment Television y los estudios del conglomerado. En el área de estudios, Pixar concentró la mayoría de las bajas, mientras que en televisión recayeron sobre National Geographic.

La medida se sumó a la ola de abril, cuando Disney despidió a unos 1,000 trabajadores de marketing en estudios, cadenas, ESPN, productos, tecnología y grupos corporativos. El CEO Josh D’Amaro justificó los cambios en un memorando: “Durante los últimos meses, analizamos formas de optimizar nuestras operaciones para asegurar que ofrecemos la creatividad e innovación de clase mundial que nuestros fans valoran”.

Reestructuración en Pixar y cambio de estrategia

Según reportó Variety, los despidos en Pixar se concentraron en producción y operaciones. Una fuente interna indicó que los recortes respondieron a las necesidades cambiantes del estudio en cuanto a volumen de producción y proyectos en desarrollo. Disney Studios modificó su estrategia en los últimos tres años para reducir volumen y priorizar calidad, con énfasis en estrenos teatrales que alimentaran el ecosistema —incluido streaming— y menos producción directa para plataformas digitales.

Pixar estrenó dos cintas en 2026. Hoppers, la aventura original de primavera, registró una apertura sólida pero no alcanzó las cifras de los grandes éxitos previos. En contraste, Toy Story 5 se acercó a los mil millones de dólares en taquilla y se perfiló como la entrega más recaudadora de la franquicia. Aunque secuelas como Inside Out 2 (2024) dominaron la taquilla, el estudio enfrentó dificultades desde la pandemia para consolidar nuevas propiedades. Durante la COVID, títulos como Soul, Luca y Turning Red se estrenaron directamente en Disney+, y los ejecutivos consideraron que esa decisión entrenó al público a consumir películas de Pixar desde casa.