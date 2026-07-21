Peatón murió electrocutado en la vía pública: SEC formula cargos contra Municipalidad de Cerro Navia por fallecimiento en medio del temporal

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la Municipalidad de Cerro Navia tras la muerte de un peatón electrocutado el pasado jueves en la Región Metropolitana.
El hecho ocurrió cuando la víctima tocó un paradero energizado irregularmente durante el sistema frontal que afectó a la zona central.
Según lo informado por T13, luego de la fiscalización del organismo, se determinó que la iluminación peatonal carecía de declaración autorizada, protección diferencial y tierra de protección.
El sistema estaba conectado directamente a la red de baja tensión de la distribuidora sin un empalme regulado, lo que traspasó la corriente a la estructura metálica.
La SEC sostuvo que el municipio incumplió su obligación de “adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que esta se encontrara en condiciones de seguridad“.
La entidad edilicia dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos por escrito y corregir las deficiencias detectadas.
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