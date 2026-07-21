¿Me pueden descontar el sueldo si falto al trabajo por el temporal?: Experto en derecho laboral lo explica

Tras las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país, algunas personas desconocen sus derechos laborales frente a situaciones de emergencias.

La Dirección del Trabajo estipula que, si el temporal impide llegar a su lugar de trabajo y lo justifica, no puede ser despedido ni que ese día sea descontado.

Además, establece que los empleadores deben adoptar las medidas necesarias para cuidar la salud e integridad de sus empleados e incluso se podría suspender la jornada laboral si la ocasión lo demanda.

Por ello, Rodrigo Valdivia, socio del área laboral de GrupoDefensa.cl, en conversación con CNN Chile AM, recuerda las condiciones y resguardos que pueden optar los trabajadores durante la emergencia climática.

En caso de no poder asistir porque fue damnificado por la situación climática y su ausencia laboral lo excusa. Valdivia sostiene que “se va a poder justificar uno o, a lo menos, los dos días y, en ese caso, el despido probablemente sea declarado como injustificado”.

Aun así, podría haber un despido, pero si no está justificado o existe algún tipo de irregularidad, se puede denunciar ante la Dirección del Trabajo, aunque “la recomendación siempre es, obviamente, no llegar a esta etapa, tanto para empleadores como para trabajadores, y comunicarse“, sostiene el abogado.

¿Qué pasa si mi lugar de trabajo tiene las condiciones para asegurar mi integridad?

Rodrigo Valdivia asegura que mantener la seguridad de los trabajadores “es una obligación que tiene el empleador y que, obviamente, si no la cumple, está sujeta a sanciones tanto de multas como de posibles demandas que le puedan llegar”.

Por ejemplo, si la empresa no tiene luz, se puede optar por otras medidas, como realizar teletrabajo.

¿Puede haber descuento de mi salario?

La respuesta es: sí, pero debe ser por razones de falta “imputable al trabajador”, es decir, cuando son causas externas a la emergencia.

“Cuando hay un impedimento que va más allá de la mera voluntad del trabajador (…) no se puede descontar el día de trabajo si no pudo ir un trabajador por una cuestión que no es de su responsabilidad”, sostiene el socio de GrupoDefensa.cl.

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