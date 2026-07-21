Hutíes de Yemen anuncian bloqueo marítimo contra el transporte de Arabia Saudita en el mar Rojo

(CNN) — Los hutíes de Yemen, grupo respaldado por Irán, declararon su propio bloqueo marítimo contra el transporte de Arabia Saudita, en una escalada que podría reactivar otro conflicto regional latente y amenazar el suministro mundial de petróleo.

El vital estrecho de Bab el-Mandeb

Estos aliados de Irán en la región llevaban tiempo advirtiendo que podrían tomar medidas para bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico de paso obligado en el extremo sur del mar Rojo.

El cierre de esta vía marítima podría perturbar considerablemente el comercio mundial y agitar aún más los mercados petroleros.

Bab el-Mandeb, cuyo nombre se traduce como la “Puerta de las Lágrimas”, se encuentra en el extremo sur del mar Rojo y constituye una vía de acceso fundamental al canal de Suez, conectando Europa y Asia a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Con una anchura de apenas 29 kilómetros en su punto más estrecho, es una zona donde los barcos han sido objeto de ataques por parte de los rebeldes hutíes.

Cerca del 15 % del comercio marítimo mundial transita por Bab el-Mandeb. Las interrupciones en el transporte marítimo registradas entre 2023 y 2025 supusieron probablemente un coste de unos 20.000 millones de dólares anuales, según estimaciones del sector.

El estrecho es una ruta de exportación clave para Arabia Saudita —el mayor exportador de crudo del mundo— y ha permanecido mayoritariamente navegable durante el conflicto.

El petróleo superó este martes los US$ 90 el barril tras el anuncio de los hutíes.

¿Quiénes son los hutíes?

El movimiento hutí, también conocido como Ansar Allah (Partidarios de Dios), es una de las partes en conflicto en la guerra civil yemení. Surgió en la década de 1990, cuando su líder, Hussein al-Houthi, lanzó “Juventud Creyente”, un movimiento de renacimiento religioso para una subsecta centenaria del islam chií llamada zaidismo.

Los zaidíes gobernaron Yemen durante siglos, pero fueron marginados bajo el régimen suní que llegó al poder tras la guerra civil de 1962. El movimiento de Al-Houthi se fundó para representar a los zaidíes y resistir al sunismo radical, en particular a las ideas wahabíes procedentes de Arabia Saudí. Sus seguidores más cercanos pasaron a ser conocidos como hutíes.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014, cuando las fuerzas hutíes tomaron la capital, Saná, y derrocaron al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí. El conflicto se convirtió en una guerra de mayor envergadura en 2015, cuando una coalición liderada por Arabia Saudí intervino en un intento de hacer retroceder a los hutíes.

En 2022 se firmó un alto el fuego, pero este expiró tras apenas seis meses.

Los hutíes cuentan con el respaldo de Irán, que comenzó a aumentar su ayuda al grupo en 2014, a medida que se intensificaban la guerra civil y su rivalidad con Arabia Saudita. Irán ha suministrado al grupo armas y tecnología para —entre otras cosas— minas marinas, misiles balísticos y de crucero, y vehículos aéreos no tripulados, según un informe de 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Los hutíes forman parte del llamado “Eje de la Resistencia” de Irán, una alianza de milicias regionales antiisraelíes y antioccidentales respaldada por la República Islámica.

Elaborado con información de Christian Edwards, Hanna Ziady Nadeen Ebrahim y Helen Regan de CNN.