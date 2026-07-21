Ozuna vuelve a Chile: Fecha, lugar y venta de entradas para su concierto en Santiago

Ozuna regresará a Chile en 2026 con un nuevo concierto en Santiago.

El cantante puertorriqueño se presentará el próximo 24 de septiembre en el Movistar Arena, como parte de su gira “Una Aventura World Tour”.

El espectáculo repasará distintas etapas de su carrera, desde los temas que impulsaron su ascenso internacional hasta sus lanzamientos más recientes.

Entre las canciones que formarán parte del repertorio se encuentran éxitos como “Criminal”, junto a Natti Natasha; “Taki Taki”, con DJ Snake, Selena Gomez y Cardi B; “China” y “Te Boté (Remix)”.

También incluirá material de su etapa actual, entre ellos “Una Aventura”, canción que da nombre a la gira, y “Mi Yo De Antes”.

Cuándo comienza la venta de entradas

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile comenzará el miércoles 22 de julio a las 12:00 horas.

La venta general, en tanto, se abrirá el viernes 24 de julio, también al mediodía.