Continúan las lluvias: Nuevo sistema frontal ingresaría a la Región Metropolitana durante este martes

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en la Región Metropolitana continuarán las lluvias durante el resto de la semana, pero con menos intensidad que en pulsos anteriores.

Para este martes, la DMC tiene previsto lluvia, viento entre 25 y 40 km/h y probables tormentas eléctricas en la tarde-noche para todas las zonas de la RM.

Las precipitaciones seguirán hasta la noche, mientras que el miércoles habría una pausa, en donde se espera un día nublado y frío.

El jueves volverán las lluvias, pero con un pulso más bajo que el de la semana anterior.

“Los acumulados previstos son menores que los registrados durante los eventos anteriores; el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio proyecta montos que oscilarían entre 5 y 11 mm en distintos sectores de la capital”, señala Javier Hernández de Meteored.

La proyección del clima se debe a un tercer sistema frontal que ingresará a la capital y a distintas regiones de la zona centro-sur del país.

“Todo apunta a que julio seguirá marcado por una persistente seguidilla de frentes y nuevos episodios de lluvia sobre Santiago”, asegura Hernández.