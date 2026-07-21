Roza Gilles, modelo uzbeka, denuncia que Epstein la agredió sexualmente mientras cumplía condena con monitor de tobillo

estaba a merced de la agencia. CNN ) – Roza Gilles llegó a Estados Unidos en 2008 con 18 años, tras ser contactada por un agente de modelos vinculado a Jeffrey Epstein durante un desfile en Uzbekistán. La agencia MC2 Model Management, financiada por Epstein, la cargó de inmediato con deudas de miles de dólares por visado y alquiler. Cuando Gilles consideró regresar a Asia, donde ya poseía una carrera consolidada, el agente Jean-Luc Brunel le envió 600 dólares a su familia en minutos, un mensaje claro:

En el verano de 2009, Gilles se presentó a su primer día de trabajo como recepcionista de fin de semana en la Florida Science Foundation, una organización sin fines de lucro que Epstein creó en 2007. En el piso 14 de un edificio de Palm Beach, encontró a una mujer masajeando los pies de Epstein, quien llevaba un monitor de tobillo con una luz intermitente. Cuando preguntó sobre el dispositivo, Epstein y la mujer se rieron. Luego le ordenó que se quitara la camisa. “Me quedé paralizada”, recordó Gilles. La mujer la desvistió y salió de la habitación. Ese día, Epstein la agredió sexualmente por primera vez.

Abuso sistemático bajo supervisión policial

Gilles no supo hasta después que el dispositivo era un monitor de tobillo y que Epstein cumplía condena por solicitar prostitución a una menor. El controvertido acuerdo de culpabilidad de 2008, negociado por el exfiscal Alex Acosta, le permitió trabajar en la fundación de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 10 de la noche. En mayo de 2009, las horas se ampliaron y solo requerían que estuviera en la cárcel ocho horas diarias. Para junio, el programa le autorizó trabajar siete días a la semana.

Epstein contrató a diputados fuera de servicio de la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach para documentar visitantes. La fundación pagó 128,136 dólares por ese servicio. Dos mujeres que hablaron con CNN bajo anonimato dijeron que los oficiales parecían tener miedo de Epstein. Una sobreviviente recordó que el monitor de tobillo se activaba a veces, obligando a Epstein a salir corriendo para reiniciarlo.

Gilles relató que un oficial uniformado visitó la mansión de Epstein en West Palm Beach mientras ella estaba allí. “Pensé: este va a ser el día en que todo esto se detenga”. Vio al oficial bromear con Epstein, desearle buen día y marcharse sin dirigirle una palabra. “Después de ver a ese alguacil, entendí que no importa lo que hagas, este hombre nunca va a ser arrestado”.

El abuso continuó cada fin de semana en West Palm Beach y se extendió a Nueva York en 2010, tras el arresto domiciliario de Epstein en Florida. Gilles escapó del círculo de Epstein años después, cuando su carrera de modelo despegó y logró independencia financiera. Se mudó al Medio Oeste, se casó y se convirtió en entrenadora física.

En 2026, el Departamento de Justicia publicó archivos de Epstein que incluían el nombre de Gilles y años de correspondencia entre ambos. “Era mi historia que contar. No era algo que deseara que nadie leyera”, dijo. Aunque observa desde la distancia el activismo de otras sobrevivientes, aún no se siente preparada para unirse públicamente a ellas.