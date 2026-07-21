Cámara aprobó crear comisión investigadora por gestión de la exministra Trinidad Steinert

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una solicitud de diputados de oposición para conformar una Comisión Investigadora respecto de la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.
La propuesta obtuvo 63 votos a favor, 58 en contra y una abstención.
La iniciativa había sido votada la semana pasada, pero se cayó debido a la falta de quórum.
Así, la comisión analizará los requerimientos de información a la Policía de Investigaciones (PDI) que realizó la entonces titular de Seguridad, el proceso de conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la puesta en marcha del Ministerio.
La situación ocurre luego de que la Contraloría General de la República (CGR) determinara que Steinert excedió sus atribuciones como autoridad al solicitar a la PDI antecedentes reservados sobre funcionarios.
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