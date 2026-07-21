Pérdidas del sector agrícola llegarían a los US$ 400 millones: Principal zona afectada es la centro y sur de Chile

Las pérdidas económicas en el sector agrícola provocadas por el reciente sistema frontal alcanzarían los US$ 400 millones en la zona centro-sur del país, según un catastro publicado por la consultora Colliers.

Según el informe, citado por Diario Financiero, los daños corresponden principalmente a cultivos de trigo, avena y cebada, junto con la destrucción de infraestructura de riego, invernaderos y galpones a causa de desbordes de ríos y ráfagas de viento.

Junto a un saldo de cinco fallecidos, 2.205 personas damnificadas y cerca de 17.000 viviendas afectadas, la fruticultura registró desprendimiento de cítricos y paltos en Valparaíso y O’Higgins.

Pese a las destrucciones, el evento climático aportó más de 100 millones de metros cúbicos de agua a embalses de Coquimbo como La Paloma, Cogotí y Puclaro, asegurando riego por entre dos y cuatro años.

“El lado positivo para el agro es la recuperación de niveles en embalses después de años de prolongada sequía”, afirmó Rodrigo Gil, gerente del Área de Campos de Colliers.