“Jazz y Copas” vuelve a Sala SCD Egaña: Fechas, artistas y entradas

El “Ciclo de Jazz y Copas” regresará esta semana a Sala SCD Egaña con cuatro jornadas dedicadas al jazz chileno.

La programación se desarrollará entre el miércoles 22 y el sábado 25 de julio, con dos presentaciones por noche y la participación de agrupaciones y solistas como Mapocho Orquesta, Claudio Rubio, Sebastián Jordán y Federico Dannemann.

El encuentro es organizado por Sala SCD Egaña y el Club de Jazz de Santiago.

Todas las funciones comenzarán a las 19:00 horas, mientras que la apertura de puertas será a las 18:30.

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Programación de “Jazz y Copas”

Miércoles 22 de julio: Salvo-Gallardo Quinteto y Mapocho Orquesta.

Jueves 23 de julio: Thaïs Marie, con un tributo a Sarah Vaughan, y Claudio Rubio.

Viernes 24 de julio: Boris Ortiz Dixieland Jazz Band y Sebastián Jordán.

Sábado 25 de julio: Alhué Jazz Band y Federico Dannemann.

Claudio Rubio llegará al ciclo después de obtener el Premio Pulsar 2026 a Mejor Álbum de Jazz por “Ella lleva el fuego”, reconocimiento confirmado por la organización del certamen.

En tanto, Federico Dannemann presentará material de “Réquiem Argento”, su tercer álbum solista.

¿Dónde comprar entradas?

Las presentaciones se realizarán en Sala SCD Egaña, ubicada en Larraín 5862, en el sector Terrazas de Mallplaza Egaña, comuna de La Reina.

Las entradas tienen un valor general de $8.000 por jornada, más cargos por servicio, y se encuentran disponibles a través de Portaltickets.

La cartelera oficial de Salas SCD confirma las cuatro fechas y sus respectivos artistas.