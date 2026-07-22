¿Cuánto lloverá? Este jueves 22 de julio regresan las precipitaciones a la zona centrosur

Luego de la seguidilla de sistemas frontales que ha afectado a gran parte del país y que dejó acumulados montos superiores a los 200 milímetros en varios sectores de la zona centro, las lluvias darán un breve descanso. No obstante, los pronósticos apuntan a que las precipitaciones regresarían este jueves.
Para este miércoles habrá una breve pausa de las lluvias e, incluso, podría salir el sol ocasionalmente, al menos entre Valparaíso y el Maule.
¿Qué regiones serán las afectadas?
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en las regiones del Biobío y Ñuble seguirán con chubascos aislados durante este miércoles. Mientras que, el jueves, podrían acumularse 6 mm/h en la provincia de Arauco.
Además, en dichas regiones, los vientos se intensificarán en la tarde, con rachas de hasta 80 km/h, las que estarían presentes en las localidades costeras.
Entre Coquimbo y O’Higgins se pronostican chubascos débiles y aislados durante toda la jornada e, incluso, en la cordillera central, posiblemente caigan chubascos de nieve.
¿Cuánto serán los montos esperados?
- Entre las regiones del Biobío y Ñuble: 30 mm.
- Entre Maule y O’Higgins: Entre 9 y 15 mm.
- Región Metropolitana: Menos de 10 mm.
- Parte sur de Valparaíso: 13 mm.
Bajada de temperaturas
Luego de las lluvias, las temperaturas descenderán en la zona central; en la madrugada del próximo viernes 24 se esperan mínimas entre 3 y 5 °C en sectores precordilleranos de Valparaíso y Metropolitana.
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