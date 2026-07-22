Festival Primavera Amor confirma cinco ciudades para su gira con De Saloon, Saiko, Glup, Claudio Valenzuela y Anttonias

Festival Primavera Amor confirma las primeras fechas de su gira nacional, un evento pensado para las generaciones que crecieron durante el auge del rock chileno, el pop romántico y el indie nacional. Las presentaciones comenzarán el 24 de octubre en Temuco y continuarán en Antofagasta, Copiapó, Talca y Viña del Mar hasta diciembre.
Un cartel que reúne a íconos de distintas generaciones
De Saloon, Saiko, Glup y Claudio Valenzuela, exvocalista de Lucybell, encabezan el cartel del festival, compartiendo escenario por primera vez en una misma noche. La organización destaca que las canciones de estos artistas se transformaron en himnos generacionales, asociados a momentos significativos como despedidas y reencuentros.
Como novedad, se suma Anttonias, banda que forma parte de la nueva generación del rock alternativo y pop rock chileno. La agrupación ya compartió escenario este año con De Saloon y manifestó públicamente su admiración por las bandas que integran el festival, lo que según la organización explica su incorporación al cartel.
Las fechas y lugares confirmados hasta el momento son los siguientes:
- 24 de octubre: Temuco, Recinto Sofo
- 14 de noviembre: Antofagasta, Rock & Soccer
- 21 de noviembre: Copiapó, Mística
- 5 de diciembre: Talca, Centro de Eventos El Quijote
- 12 de diciembre: Viña del Mar, Sporting Viña del Mar
Las entradas para todas las fechas ya están disponibles a través del sistema Passline. La organización del festival anticipa que en los próximos días se sumarán nuevas ciudades al recorrido de esta gira.
Lo más leído
- Metro suspende servicio en tramo de la Línea 2 por persona en la vía
- Alcaldesa de La Serena critica trabas de Senapred para entregar recursos: "No nos permite ayudar a la gente"
- Senado aplaza el despacho de la megarreforma por falta de quórum
- Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Mixta sobre la megarreforma y pasa al Senado para su votación final
- "Claramente": Diputado Jorge Díaz afirma que el PDG pierde la hegemonía en las negociaciones con el Gobierno tras el "consenso" alcanzado por la DC en la megarreforma