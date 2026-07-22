Festival Primavera Amor confirma cinco ciudades para su gira con De Saloon, Saiko, Glup, Claudio Valenzuela y Anttonias

Festival Primavera Amor confirma las primeras fechas de su gira nacional, un evento pensado para las generaciones que crecieron durante el auge del rock chileno, el pop romántico y el indie nacional. Las presentaciones comenzarán el 24 de octubre en Temuco y continuarán en Antofagasta, Copiapó, Talca y Viña del Mar hasta diciembre.

Un cartel que reúne a íconos de distintas generaciones

De Saloon, Saiko, Glup y Claudio Valenzuela, exvocalista de Lucybell, encabezan el cartel del festival, compartiendo escenario por primera vez en una misma noche. La organización destaca que las canciones de estos artistas se transformaron en himnos generacionales, asociados a momentos significativos como despedidas y reencuentros.

Como novedad, se suma Anttonias, banda que forma parte de la nueva generación del rock alternativo y pop rock chileno. La agrupación ya compartió escenario este año con De Saloon y manifestó públicamente su admiración por las bandas que integran el festival, lo que según la organización explica su incorporación al cartel.

Las fechas y lugares confirmados hasta el momento son los siguientes:

24 de octubre: Temuco, Recinto Sofo

Temuco, Recinto Sofo 14 de noviembre: Antofagasta, Rock & Soccer

Antofagasta, Rock & Soccer 21 de noviembre: Copiapó, Mística

Copiapó, Mística 5 de diciembre: Talca, Centro de Eventos El Quijote

Talca, Centro de Eventos El Quijote 12 de diciembre: Viña del Mar, Sporting Viña del Mar

Las entradas para todas las fechas ya están disponibles a través del sistema Passline. La organización del festival anticipa que en los próximos días se sumarán nuevas ciudades al recorrido de esta gira.