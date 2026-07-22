La música generada por IA supera por primera vez a la creada por humanos en Deezer

Deezer revela que la música generada por inteligencia artificial supera, por primera vez, a las subidas de música hecha por humanos en la plataforma. Según los datos difundidos, alrededor de 90.000 pistas creadas con IA se suben diariamente, lo que representa más de la mitad del total de contenido incorporado cada día.

Un crecimiento acelerado en menos de un año

Según reportó NME, la cifra registra un aumento sostenido: en septiembre pasado, el 28% de las subidas correspondía a música generada por IA, porcentaje que en abril de este año había escalado al 44%, con aproximadamente 75.000 pistas diarias. Pese a este volumen, el contenido de IA representa menos del 3% del tiempo total de escucha en la plataforma.

Alexis Lanternier, CEO de Deezer, señala que la compañía “ha estado en la primera línea de la lucha contra el fraude y la reducción de la dilución de pagos relacionada con la música de IA durante casi dos años”, y anuncia medidas adicionales para proteger los derechos de artistas y compositores.

Otras plataformas también implementan restricciones similares. TIDAL confirmó que no pagará regalías por música creada íntegramente con inteligencia artificial, mientras Spotify eliminó 75 millones de pistas consideradas spam y Apple Music anunció que identificará el contenido generado con esta tecnología. Un estudio reciente reveló que el 97% de las personas no logra distinguir entre música real y música generada por IA.