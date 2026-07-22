“Inapropiado” y “un honor que nunca se mancha”: Exvoceros de gobierno critican entrevista de Mara Sedini

Diversas reacciones generó en el mundo político la entrevista que la exvocera de gobierno Mara Sedini dio al programa digital Sin Filtros, del cual fue panelista hasta ingresar al gobierno, en donde realizó una serie de críticas al gobierno de José Antonio Kast.

La exsecretaria de Estado, que dejó el cargo hace poco más de 2 meses, decidió romper el silencio y reveló una serie de situaciones que estarían ocurriendo al interior de La Moneda.

“Hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó y me dice ‘eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’ le digo yo. Y me dice ‘este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo ‘entonces, ¿por qué me llamaron? ¿qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces actúa’”, acusó.

Sus dichos, en donde además de criticar a personeros de gobierno sin dar nombres, criticó a partidos y a la misma primera dama, Pia Adriasola, no fue bien visto por quienes habitaron el cargo antes que ella.

“Lamentablemente Mara Sedini, mientras estuvo en el cargo, nunca entendió lo que era ser ministra de Estado (…) Parece que todavía no lo sabe”, afirmó Álvaro Elizalde, secretario de Estado de Bachelet, a The Clinic.

La también exvocera, Cecilia Pérez, quien llevó las comunicaciones durante el gobierno de Sebastián Piñera, también cuestionó duramente a Sedini.

“Cuando tú entras a un cargo tan importante como ser ministra de Estado, lo haces en base a la confianza del Presidente de la República, no de alguien del Segundo Piso, ni del tercer piso, ni del subterráneo. Eres ministra del comité político, donde se discuten las cosas más esenciales de lo que va a ser el accionar del Gobierno, si sales del Gobierno debes guardar mucho reconocimiento por quién te nombró, no puedes salir a tirar con ventilador, a develar situaciones que viviste, por más que las hayas vivido”, indicó al citado medio.

Además, destacó que llevar la vocería es ser la “voz del Gobierno, pero particularmente del Presidente. Ese honor nunca se mancha”.

Finalmente, Marcelo Díaz, quien también ejerció el cargo durante el gobierno de Bachelet, declaró que “uno como ministro llega feliz al cargo, y debe irse en silencio y agradecido por la oportunidad”.

Y fue más allá: “es completamente inapropiado que un exministro se dedique a ventilar desde el dolor, por más legítimo que sea, las intimidades del ejercicio de su cargo (…) Siempre se termina exponiendo a la figura del Presidente de la República”.