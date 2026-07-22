Comisión Mixta despacha megarreforma y queda lista para ser votada en el Congreso: Se aprobó la fórmula de compensación a municipios

Tras una tensa discusión, la Comisión Mixta despachó este miércoles el proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el presidente José Antonio Kast.

Con seis votos a favor y tres en contra, se aprobó el mecanismo del Gobierno para compensar a los municipios ante la menor recaudación que causaría la exención del pago de contribuciones de adultos mayores de 65 años, propuesta en la megarreforma.

La instancia estuvo conformada por los senadores Rodolfo Carter (IND-Republicanos), Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN), Daniela Astudillo (PS) y Paulina Vodanovic (PS), junto con los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Republicanos), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

Cabe recordar que la senadora Daniela Astudillo reemplazó a la militante del Partido Socialista Daniella Cicardini, quien integraba originalmente la comisión.

Tras su despacho de la Comisión Mixta, el proyecto del Ejecutivo quedó listo para su votación final en el Congreso, en sesiones especiales que se realizarán en las próximas horas.

Tensa votación en la Comisión Mixta terminó con el retiro de Manouchehri, que no alcanzó a votar

La votación se realizó en medio de fuertes intercambios entre los parlamentarios del oficialismo y la oposición, lo que terminó con el retiro de Manouchehri, quien no alcanzó a emitir su voto.

Al ser consultado por su salida, el diputado criticó: “Primero, los municipios más ricos van a ser más ricos y los más pobres van a ser más pobres y, en segundo término, le dieron un portazo a Atacama y Coquimbo“.

Explicó que habían propuesto que ambas regiones afectadas por el sistema frontal “pudiesen estar incluidas en los fondos de la reconstrucción. El ministro dijo que bueno, que eso lo iban a ver después. Para nosotros es una vergüenza”.

Agregó: “No sé con qué cara esta gente va a ir a la Región de Coquimbo si hoy día le han dado un portazo grande, y a nosotros de verdad nos duele por la gente, nos duele por la gente que hoy día está sufriendo, y eso nosotros creemos que habla de la indolencia, habla de la falta de empatía de un ministro que ha actuado de verdad como un verdadero canalla“.

Tras la salida del parlamentario, también se retiraron el diputado Brito y la senadora Astudillo.

¿Cuál es la fórmula del Gobierno para compensar a los municipios?

El Gobierno propuso un mecanismo de compensación en el que la Tesorería General de la República (TGR) será la encargada de repartir los recursos a cada municipalidad, de manera que reciban la misma cantidad de dinero que habrían percibido si la exención de impuestos no existiera.

Asimismo, será el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien calculará el monto de dinero con el que se debe compensar a los municipios cada año.

Por último, la propuesta del Ejecutivo también establece condiciones para que las municipalidades puedan acceder a este mecanismo de compensación: