DMC emite alertas meteorológicas: Ráfagas de viento de hasta 100 km/h y heladas extremas que llegarán a los -13 °C para la zona sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene activadas tres alertas meteorológicas para este jueves 23 de julio por vientos “moderados a fuertes” que afectarán desde el Maule hasta Los Lagos, además de temperaturas que podrían caer hasta los -13 °C en el extremo austral.

Este fenómeno ocurre principalmente por el avance de un frente frío que provocará estas rachas de viento, según consigna Meteored.

Alerta por vientos de hasta 100 km/h.

Se espera que este fenómeno comience en la madrugada del jueves 23 hasta la tarde de esa misma jornada. Estas son las regiones que se verán afectadas.

Zona centro-sur (Maule , Ñuble , Biobío ): Se proyectan vientos entre 40 y 60 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en los sectores costeros y precordilleranos, donde los vientos podrían alcanzar rachas de entre 70 y 80 km/h.

, , ): Se proyectan vientos entre 40 y 60 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en los sectores costeros y precordilleranos, donde los vientos podrían alcanzar rachas de entre 70 y 80 km/h. Zona sur (La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos): Se esperan vientos entre 40 y 60 km/h hasta alrededor de 80 y 90 km/h en sectores costeros, cordilleranos y en el litoral. Por otra parte, para la región de Los Ríos se esperan rachas de viento de hasta 100 km/h.

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