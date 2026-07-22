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DMC emite alertas meteorológicas: Ráfagas de viento de hasta 100 km/h y heladas extremas que llegarán a los -13 °C para la zona sur

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DMC emite tres alertas meteorológicas: Ráfagas de viento de hasta 100 km/h y heladas extremas de -13 °C para la zona sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene activadas tres alertas meteorológicas para este jueves 23 de julio por vientos “moderados a fuertes” que afectarán desde el Maule hasta Los Lagos, además de temperaturas que podrían caer hasta los -13 °C en el extremo austral.

Este fenómeno ocurre principalmente por el avance de un frente frío que provocará estas rachas de viento, según consigna Meteored.

Alerta por vientos de hasta 100 km/h.

Se espera que este fenómeno comience en la madrugada del jueves 23 hasta la tarde de esa misma jornada. Estas son las regiones que se verán afectadas.

  • Zona centro-sur (Maule, Ñuble, Biobío): Se proyectan vientos entre 40 y 60 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en los sectores costeros y precordilleranos, donde los vientos podrían alcanzar rachas de entre 70 y 80 km/h.
  • Zona sur (La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos): Se esperan vientos entre 40 y 60 km/h hasta alrededor de 80 y 90 km/h en sectores costeros, cordilleranos y en el litoral. Por otra parte, para la región de Los Ríos se esperan rachas de viento de hasta 100 km/h.

Heladas extremas en la Patagonia

  • En paralelo, la DMC mantiene una alerta por “heladas moderadas a intensas” en la zona austral del país.
  • El fenómeno afectará a sectores del extremo sur, principalmente en Magallanes, donde se proyecta que los termómetros marquen temperaturas bajo cero, alcanzando mínimas de hasta -13 °C. Además, el organismo advierte la formación de escarcha.

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