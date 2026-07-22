“Tomémoslo con calma”: Ministro Quiroz no descarta alza de bencinas y evalúa aplicar el Mepco

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no descartó un posible aumento en el precio de los combustibles a causa del fin del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Tras los ataques de Irán a Estados Unidos efectuados en los últimos días, expertos advirtieron que el alza podría alcanzar hasta los $30 en el valor de la bencina durante la próxima semana.

Al respecto, el secretario de Estado sostuvo que “estamos hablando ya a esta altura de conflictos intercontinentales, daños de refinería en Rusia, daños de refinería en el Medio Oriente, y eso ha significado una subida muy aguda de los precios de las bencinas y del diésel a nivel internacional, mucho más aguda que la subida del precio del petróleo”.

En esa misma línea, también abrió las puertas a una posible aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ante la eventual subida de precios.

“Vamos a tener que estudiar la situación (…) Quiero recordarles que el Mepco sigue funcionando, nunca se ha eliminado. Dispone de parámetros como para ir haciendo ajustes”, explicó.

Añadió que desde el Gobierno tienen “una situación presupuestaria que podemos prever con mayor certeza. Por lo tanto, vamos a tomar todo eso en consideración y, además, mirar los datos hasta el último día, porque ustedes ven que va cambiando todos los días esta situación”.

Por último, comentó: “Tomémoslo con calma, pero vamos a ir viendo la situación con mucha mesura y pensando siempre en los ciudadanos”.