Presidente Trump bromea de nuevo con presentarse a las elecciones de 2028: Constitución se lo impide

(EFE) – Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.
“Estoy aquí para anunciar mi candidatura… Es broma“, dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.
Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.
El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez”), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.
Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.
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