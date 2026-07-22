Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Mixta sobre la megarreforma y pasa al Senado para su votación final

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la megarreforma tras su paso por la Comisión Mixta, por lo que ahora el proyecto será despachado al Senado para su votación final.

En una sesión especial en la Cámara Baja, se aprobó con 80 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones el informe de la megarreforma tras su paso por la Comisión Mixta.

La iniciativa se aprobó con los votos a favor de los diputados de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido de la Gente (PDG). En tanto, desde el oficialismo solo votaron en contra los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL).

Asimismo, se abstuvieron de la votación los diputados Sebastián Videla (IND-PL), Luis Malla (PL) y Alejandro Bernales (PL).

Fue durante la jornada que la Comisión Mixta despachó el informe para su discusión en el Congreso Nacional. En dicha instancia se aprobó la fórmula propuesta por el Gobierno para compensar a los municipios, los cuales recibirán menos recursos debido a la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, medida incluida en la megarreforma.

Ahora, el proyecto será discutido en una sesión especial en la Sala del Senado.

El duro debate en la Cámara por las compensaciones a municipios

El diputado Daniel Manouchehri (PS) abordó en su intervención la situación álgida que se produjo en la Comisión Mixta y que causó su retiro de esta, sin alcanzar a votar.

“En la Comisión Mixta planteamos algo bien simple: que se incluyera a Coquimbo y Atacama en la reconstrucción. (…) Nos parecía de sentido común que un proyecto que se titula de Reconstrucción Nacional incluyera a Coquimbo y Atacama. Estábamos a tiempo, pero el Gobierno optó por darle un portazo a nuestras regiones y quedó demostrado que este proyecto no era más que una metáfora“, criticó.

“Una vez más, las regiones quedan al final de la fila. Fueron buenos para ir a sacarse fotos a la tragedia, pero no han sido capaces aún de responder una pregunta muy simple: ¿con qué recursos van a reconstruir Coquimbo y Atacama?”, cuestionó.

Enfatizó que “ese es el problema de fondo, porque en una semana más, cuando estemos pidiendo recursos para reconstruir nuestra región, todos sabemos cuál va a ser la respuesta del Gobierno: ‘No hay plata, la situación fiscal es compleja, heredamos un problema del Gobierno anterior’, etcétera”.

En ese sentido, sostuvo que “no hay que ser adivino para saber lo que va a suceder en un par de años más con este proyecto: tendremos mayor déficit fiscal, la deuda pública más alta de las últimas décadas y nuevos recortes sociales”.

También arremetió contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al decir que “eligieron creerle al defensor de las colusiones, a un ministro que ha construido esta reforma sobre promesas que nadie puede garantizar; eligieron ponerse del lado de Quiroz antes que del lado de las familias que hoy necesitan reconstruir sus vidas“.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) señaló que “no iba a hablar precisamente para favorecer el que pudiéramos sacar adelante lo antes posible este proyecto. Que se ha intentado dilatar a través de todas las herramientas posibles: presentar más de mil indicaciones, bloquear la configuración de la Comisión Mixta, todo lo que usted se pueda imaginar. Pero creo que Chile se merece un debate honesto”.

En esa línea, abordó la exención de pago de contribuciones para los adultos mayores: “Nos acordamos de personas que han venido incluso a este Congreso a dar su testimonio, que sacan adelante su familia con esfuerzo y que dentro de los frutos de su trabajo pudieron ser dueños de una casa propia. Casa que el Servicio de Impuestos Internos le tasó en su avalúo por cuatro veces su valor, haciendo de la contribución de bienes raíces una verdadera asfixia y expropiación“.

“Se nos planteó la objeción legítima de que efectivamente parecía poco razonable el que los municipios tuvieran que pagar esa responsabilidad. Y se argumentó con mucha vehemencia que teníamos que compensar el Fondo Común Municipal en un 100%, porque si no era inviable. ¿Qué hizo el Gobierno del presidente Kast? Compensar el Fondo Común Municipal en un 100%. Por lo tanto, resuelto el problema”, zanjó.

Fue allí que arremetió contra la oposición: “Como siempre, se encuentra una debilidad adicional (…) Acá se intenta estirar el argumento hasta el infinito porque en el fondo no quieren reconocer que votar en contra es dejar a los municipios sin compensación. Yo quiero que la gente sepa que cuando vea ese tablero, los que votan en rojo están votando para dejar a los municipios sin compensación”.