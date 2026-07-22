México: Asesinan en ataque armado a un alcalde del estado de Morelos

(EFE) – Las autoridades del estado mexicano de Morelos (centro) confirmaron este miércoles el fallecimiento del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien horas antes sufrió un ataque armado en su oficina.

La Fiscalía General del Estado de Morelos anunció el fallecimiento del edil, quien fue víctima de una agresión de sujetos armados sin identificar en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio”, explicó la dependencia en un comunicado.

Horas antes, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad estatal informó sobre este ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad para dar con los responsables, aunque no había aclarado el estado de salud del funcionario.

Ahora, el Ministerio Público explicó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver en las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.

Por el momento no ha trascendido la identidad de los agresores ni el móvil del asesinato.

Medios locales, que citan a algunos testigos del hecho, apuntan que dos hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon directamente contra el edil con armas cortas.

De acuerdo con esta versión, los responsables huyeron del ayuntamiento en dos motocicletas, aunque las autoridades no lo han confirmado.

Por el momento no se ha informado de la detención de ninguno de los agresores.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, condenó el asesinato en su cuenta de X al asegurar: “estaremos atentos a las investigaciones” de las autoridades “para dar con los culpables”.

No es la primera vez que Lavín Romero era víctima de un ataque armado, pues en enero de este año sufrió una agresión en la carretera federal México- Oaxaca, a la altura de Morelos.

Este suceso hizo que tuviera que pedir licencia temporal mientras estuvo hospitalizado, si bien volvió a sus responsabilidades públicas cuando fue dado de alta.

La violencia contra los funcionarios locales es una de las principales lacras que enfrenta México.

En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.

Morelos, en el centro del país, es uno de los territorios donde se concentra la conocida como ‘Operación Enjambre’ del Gobierno federal, estrategia destinada a combatir la corrupción, la extorsión y los vínculos con el crimen organizado en las administraciones locales.

Del total de 85 funcionarios o exfuncionarios detenidos, al menos 60 fueron arrestados en ese estado, de poco más de dos millones de habitantes.