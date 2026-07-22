“Claramente”: Diputado Jorge Díaz afirma que el PDG pierde la hegemonía en las negociaciones con el Gobierno tras el “consenso” alcanzado por la DC en la megarreforma

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la discusión de la megarreforma.

Respecto de la votación de los falangistas en la Cámara de Diputadas y Diputados, explicó que su colectividad, en un principio, determinó rechazar la iniciativa en general. Sin embargo, resolvieron que era importante “aliviar a los mayores de 65 años para que se les exima del pago de contribuciones“.

“Eso nos parecía, en términos generales, que estaba bien. Donde había discrepancias era en la manera en que se iba a compensar a los municipios”, aclaró.

En esa línea, sostuvo que una de las principales preocupaciones de la DC era que no se redujeran los ingresos de los municipios, puesto que “ahí sí van a haber inconvenientes, sobre todo para los municipios que reciben o tienen menos recursos propios y tienen una alta dependencia del Fondo Común Municipal“.

Respecto de las conversaciones que mantuvieron con el Gobierno, explicó que estas se llevaron a cabo con el biministro Claudio Alvarado y que en ellas también participaron los alcaldes falangistas.

“Lo que se determinó fue incorporar una modificación que será discutida en la comisión mixta a la Ley de Rentas Municipales, que es una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, se asegura de manera permanente el ingreso de los municipios con esta fórmula de compensación que presenta el Gobierno, lo que nos parecía que cumplía con el estándar que nos exigían los alcaldes de la Democracia Cristiana”, explicó.

Tras esta decisión de la colectividad, lamentó las declaraciones de la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi. “Aquí no estamos para hacer pirotecnia política ni para sacar más aplausos”, respondió, y agregó: “Me parecen bastante desafortunadas porque el PDG hizo algo muy similar a cómo votó la DC“.

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Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si el Gobierno encontró en la DC un nuevo interlocutor que pudiera restarle poder de negociación al PDG, respondió: “La DC ha tomado decisiones políticas bastante claras. La primera es que en el gobierno anterior no fuimos parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En el gobierno actual nos sumamos a la oposición al Gobierno de José Antonio Kast, pero siempre hemos sido un partido dialogante”.

“La Democracia Cristiana no negoció nada para su partido. No negoció cargos en el Gobierno ni proyectos, como el de los pañales o el de los remedios, porque entendemos que ese tipo de negociaciones tiene un plazo corto”, agregó.

Al ser consultado sobre si la apertura al diálogo de la DC implicaba una pérdida de hegemonía del PDG en las tratativas con el Gobierno, respondió: “Claramente, desde la perspectiva que lo indicas, en los proyectos en que nosotros actuemos con consenso, vamos a estar a favor o en contra del Gobierno, dependiendo del tipo de iniciativa que se incorpore”.

#HoyEsNoticiaCNN | Jorge Díaz, diputado y jefe de bancada DC, consultado si el PDG pierde la hegemonía de ser el único partido con el que el gobierno puede negociar en la oposición tras megarreforma: “Claramente”@matiburgos

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No obstante, aclaró: “Esto no es un acuerdo político, sino que hemos llegado a un consenso respecto de una materia en particular”.

#HoyEsNoticiaCNN | Jorge Díaz, diputado y jefe de bancada DC, por rol articulador del partido tras megarreforma: “Si el diálogo sigue siendo fructífero, la DC siempre pondrá sus intereses donde la ciudadanía lo indique. Si eso implica que la DC tenga que aprobar proyectos que… pic.twitter.com/9PsEfmWpeS — CNN Chile (@CNNChile) July 22, 2026

Finalmente, concluyó que la forma de actuar de la Democracia Cristiana es distinta a la del Partido de la Gente.