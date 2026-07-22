Megarreforma: PDG acusa “exclusión” y una “colusión entre la izquierda y la derecha” tras quedar fuera de la comisión mixta

El Partido de la Gente (PDG) cuestionó la conformación de la comisión mixta que abordará la última etapa de la tramitación de la megarreforma.

La comisión mixta quedó conformada por los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

En ese contexto, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, cuestionó la composición de la instancia y afirmó que “es increíble que, una vez más, nos dejen fuera de una discusión tan relevante. Somos la cuarta bancada más grande de la Cámara y, aun así, una colusión entre la izquierda y la derecha termina excluyéndonos de una comisión mixta que abordará un tema que afecta directamente a los municipios y a millones de chilenos”.

Asimismo, la diputada Zandra Parisi afirmó que “es inaceptable que, por acuerdos políticos, se prive de representación a un sector importante del país en una discusión tan relevante”.

¿Qué sigue?

Durante la tarde de este miércoles, la comisión mixta despachó el proyecto, el que ahora deberá ser ratificado tanto por la Cámara como por el Senado.

En ese contexto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, citó a una sesión especial para este miércoles, desde las 19:30 horas y hasta el total despacho del proyecto de Reconstrucción Nacional.